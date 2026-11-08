Бой остановили из-за жуткой травмы: голова боксера покрылась гематомами

Британский боксер Зак Миллер получил тяжелую травму головы во время поединка с Галли Поваром за вакантный титул чемпиона Великобритании в полулегком весе.

Бой состоялся в андеркарде противостояния Джошуа Буатси и Уилли Хатчинсона в Манчестере.

Поединок проходил в равной борьбе, однако все изменилось после жесткого столкновения головами. У Миллера появились огромные гематомы над обоими глазами и на голове. Несмотря на серьезные повреждения, боксер продолжил бой.

В девятом раунде врач уже осматривал Миллера, однако тот вернулся на ринг. В десятом раунде состояние боксера вновь привлекло внимание рефери и медиков. После очередного осмотра поединок остановили.

Поскольку травма стала результатом случайного столкновения головами, победителя определили по судейским запискам. Повар одержал победу единогласным техническим решением. Счет судейских записок — 96:95, 97:95 и 96:94.

Увиденное шокировало комментаторов трансляции DAZN. Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон не скрывал своего удивления.

"Я видел немало гематом в этом виде спорта, но эта — одна из худших, которые мне доводилось видеть", — сказал Аде Оладжипо.

Напомним, Усика предупредили об опасности возвращения в крузервейт.

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