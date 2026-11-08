Украина завоевала вторую медаль на Юношеских Олимпийских играх-2026

Сборная Украины пополнила медальную копилку на Юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).

Украинский борец Никита Кузьменко стал бронзовым призером соревнований. В поединке за третье место он встретился с представителем Ирана Кирасом Тораби и одержал победу со счетом 4:2.

Решающие баллы украинец набрал последним действием схватки, благодаря чему вырвал победу и принес Украине вторую медаль на турнире.

Ранее украинская сборная уже завоевала золотую награду. Таким образом, в активе команды сейчас одна золотая и одна бронзовая медаль.

Кроме того, Украина гарантированно получит еще одну награду. Девичья сборная по футзалу пробилась в финал турнира, поэтому независимо от результата решающего матча завершит соревнования с медалью.

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