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Украинка в третий раз подряд выиграла молодежный чемпионат Европы по борьбе

Ирина Бондарь – снова чемпионка.
Сегодня, 14:05
Ирина Бондар / UWW
Ирина Бондар / UWW

Украинская борчина Ирина Бондарь стала чемпионкой Европы среди спортсменов до 23 лет на турнире, проходящем в албанской Тиране.

Для спортсменки, выступающей в категории до 62 кг, это третья подряд победа на подобного уровня соревнованиях. В 2023 году она выиграла чемпионат Европы U-23 в Бухаресте, а в прошлом году в Баку.

В финале Бондарь встретилась и спортсменкой без флага. Начало поединка было за Украинкой, ей засчитали балл за пассивность оппонентки, но впоследствии Амина Танделова выполнила прием на 4 балла, шокировав зрителей.

Украинцы пришлось поработать, она сравняла счет, а уже после передышки получила еще два балла и снова выиграла "золото".

Ранее ISPORT сообщал, что Президент МОК высказался о возможном допуске россиян к Олимпийским Играм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба

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