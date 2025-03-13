Украинка в третий раз подряд выиграла молодежный чемпионат Европы по борьбе

Украинская борчина Ирина Бондарь стала чемпионкой Европы среди спортсменов до 23 лет на турнире, проходящем в албанской Тиране.

Для спортсменки, выступающей в категории до 62 кг, это третья подряд победа на подобного уровня соревнованиях. В 2023 году она выиграла чемпионат Европы U-23 в Бухаресте, а в прошлом году в Баку.

В финале Бондарь встретилась и спортсменкой без флага. Начало поединка было за Украинкой, ей засчитали балл за пассивность оппонентки, но впоследствии Амина Танделова выполнила прием на 4 балла, шокировав зрителей.

Украинцы пришлось поработать, она сравняла счет, а уже после передышки получила еще два балла и снова выиграла "золото".

Ранее ISPORT сообщал, что Президент МОК высказался о возможном допуске россиян к Олимпийским Играм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!