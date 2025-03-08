Президент МОК высказался о возможном допуске россиян к ОИ

Томас Бах прокомментировал вероятность допуска россиян к следующей Олимпиаде.

По словам действующего главы МОК, стратегия, при которой отождествляется правительство и спортсмены является неправильной.

«Есть одно тонкое отличие, которое следует учесть: мы говорим не о стране или правительстве, а о спортсменах. И каждый спортсмен, который придерживается олимпийских правил, должен иметь возможность принять участие в Олимпийских играх».

Также Бах заявил, что украинские и российские спортсмены, якобы, спикировались друг с другом в Париже на ОИ.

«В Париже соревновались спортсмены с территорий всех 206 Национальных олимпийских комитетов, в частности те, кто имеет российские или белорусские паспорта. Однако из-за нарушения их Национальными олимпийскими комитетами Олимпийской хартии они были вынуждены выступать как индивидуальные нейтральные атлеты на специальных условиях. Это может показаться сложным, но это единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и в то же время не наказывать спортсменов за действия их правительства или Национального олимпийского комитета.

В Париже это сработало прекрасно. Спортсмены с российскими паспортами, например, встречались с украинскими спортсменами в Олимпийской деревне за несколько дней до открытия. Также были спортсмены из всех кризисных регионов мира. Это показывает, что политический нейтралитет возможен и что спорт может нести послание мира», - сказал Бах.

Напомним, ранее сообщалось, что Гутцайт рассказал, когда смогут вернуться россияне на Олимпиаду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!