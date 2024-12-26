Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт высказался по поводу возвращения россиян в мировой спорт.

Функционер допустил, что россиян начнут сразу возвращать после окончания войны.

"Во время войны россиянам не место в мировом спорте. Но если, дай Бог, война завершится, то я понимаю, что их тогда начнут возвращать.

Вообще четыре года - это значительный срок. А мы надеемся, что война вскоре завершится", - приводит слова Гутцайта sport-express.ua.

Напомним, Олимпиада-2026 может пройти на разных континентах.

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