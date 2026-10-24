Ред Булл тестирует в Остине новинку специально для Ферстаппена

Ред Булл прямо во время Гран-при тестирует новую деталь, пишет GPblog.

Команда решила опробовать в Остине новые тормозные диски, которые выбирались специально под Макса Ферстаппена.

С новыми тормозами нидерландец финишировал в тройке лидеров и в первой, и во второй практиках.

Команда рассчитывает, что новые диски идеально должны подойти пилота, что позволит ему улучшить ощущения при торможении.

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