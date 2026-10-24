Родри - об Эль-Классико: Теперь они жаждут реванша

Хавбек Барселоны Родри прокомментировал предстоящий Эль-Классико.

Напомним, что Реал и Барселона сойдутся на Камп Ноу в воскресенье, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Родри заявил, что поражение от ПСЖ нисколько не сломило дух каталонцев, но и Реал жаждет реванша, так как они редко выигрывают Эль-Классико.

Да, в Париже нас постигла неудача, но мы сохранили прежний настрой и желание продолжать в том же духе — хорошо выполнять свою работу. У Реала иной стиль игры, чем у нас, но дух соперничества присутствует всегда, особенно в таких матчах, поэтому ожидаем, что мадридцы выложатся по полной. Думаю, за последние 6-7 класико они выиграли лишь в одном, так что теперь жаждут реванша

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