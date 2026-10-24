НХЛ: Монреаль и Колорадо добыли легкие победы
Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на субботу, 24 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли два матча.
Результаты матчей НХЛ за 23 октября
Чикаго – Монреаль – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
1:0 – 4 Бедард (Кэйн)
1:1 – 17 Эванс (Бек, Дак)
1:2 – 27 Эванс (Гуле)
1:3 – 38 Гуле (Каррье, Эванс)
1:4 – 57 Мэтисон (Дано)
Колорадо – Тампа-Бэй – 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
1:0 – 1 Тэйвс (Маккиннон, Нечас)
2:0 – 5 Кадри (Маккиннон, Хьюз)
3:0 – 21 Свечков (Шварц)
3:1 – 28 Генцел (Пойнт, Д’Астус)
4:1 – 33 Лехконен (Тэйвс, Маккиннон)
4:2 – 39 Генцел (Хэйгл, Пойнт)
5:2 – 44 Маккиннон (Нечас, Лехконен)
5:3 – 55 Д''Астус (Крозье, Гонсалвеш)
6:3 – 57 Нечас (Ландескуг)
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