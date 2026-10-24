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Футбол

Боруссия запустила акцию против использования смартфонов на стадионе

Клуб наградит фанатов, которые будут следить за матчами.
Сегодня, 12:18       Автор: Андрей Безуглый
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

Боруссия решила бороться с чрезмерным использованием смартфонов во время матчей, сообщает The Athletic.

На домашних матчах дортмундского клуба можно будет использовать специальное приложение, которое будет отслеживать активность пользователя.

За время, которое фанат не будет использовать смартфон на матче, он будет получать специальные баллы. Их можно будет обменять на различные ценные призы.

Так, клуб, предлагает в качестве наград собственную атрибутику, футболки с автографами футболистов и подарочные карты.

Участие в акции полностью добровольное.

Ранее также сообщалось, что главного тренера Баварии срочно госпитализировали.

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