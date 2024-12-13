Олимпиада-2026 может пройти на разных континентах

По информации ESPN, американский город Лейк-Плэсид может принять несколько соревнований зимней Олимпиады-2026, если в итальянских Милане и Кортине не успеют с реконструкцией объектов.

Сообщается, что соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону должны были провести на трассе в Кортине, но она не использовалась для спортивных соревнований уже более двух десятков лет.

Успеют ли ее реконструировать - вопрос трудный, а потому был разработан "план Б".

Согласно ему, соревнования именно по этим видам спорта могут пройти на другом континенте – в американском Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк. Этот город уже принимал две зимние Олимпиады (1932 и 1980).

Напомним, что на этой Олимпиаде точно не будет принимать участие самый успешный украинский представитель зимних Олимпиад, решивший завершить карьеру.

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