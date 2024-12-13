iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Олимпиада-2026 может пройти на разных континентах

Американский Лейк-Плэсид может принять определенные виды программы.
Сегодня, 10:20
Getty Images
Getty Images

По информации ESPN, американский город Лейк-Плэсид может принять несколько соревнований зимней Олимпиады-2026, если в итальянских Милане и Кортине не успеют с реконструкцией объектов.

Сообщается, что соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону должны были провести на трассе в Кортине, но она не использовалась для спортивных соревнований уже более двух десятков лет.

Успеют ли ее реконструировать - вопрос трудный, а потому был разработан "план Б".

Согласно ему, соревнования именно по этим видам спорта могут пройти на другом континенте – в американском Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк. Этот город уже принимал две зимние Олимпиады (1932 и 1980).

Напомним, что на этой Олимпиаде точно не будет принимать участие самый успешный украинский представитель зимних Олимпиад, решивший завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Украины по футзалу с разгромной победы начала отбор на Евро-2026 Сборная Украины по футзалу с разгромной победы начала отбор на Евро-2026
Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш
Жеребьевка квалификации на Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция Жеребьевка квалификации на Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция
Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров

Последние новости

13:25
Сборная Украины по футзалу с разгромной победы начала отбор на Евро-2026
Бокс13:15
Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш
Другие страны13:00
Жеребьевка квалификации на Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция
Украина12:45
Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ
Бокс11:54
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Европа11:30
МЮ подписал игрока с чемпионата Парагвая – инсайдер
Киберспорт11:07
Perfect World Shanghai Major 2024: G2 в тяжелом матче обыграли Heroic
Бокс10:59
Беринчик узнал имя следующего соперника и дату боя
НБА10:45
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Агбаджи оформил постер через собственного партнера
Олимпийские игры10:20
Олимпиада-2026 может пройти на разных континентах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK