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Футбол

Нападающая сборной Украины завершила международную карьеру

Яна Калинина решила покинуть команду.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Яна Калинина / УАФ
Яна Калинина / УАФ

Нападающая сборной Украины и одесских Систерс Яна Калинина объявила о завершении международной карьеры.

31-летняя футболистка провела за "сине-желтых" 81 матч с момента своего дебюта в 2016 году, отличившись десятью голами.

Сама Калинина написала, что приняла обдуманное решение перевернуть наконец страницу.

Сегодня я хочу сказать спасибо. За каждый матч, за все эмоции, победы, поражения, опыт и людей, которые были рядом на этом пути. За возможность представлять свою страну, выходить на поле с украинским флагом и быть частью команды, которая навсегда останется в моем сердце.

Решение завершить этот этап — мое личное и обдуманное! У каждой истории есть своё начало и свой конец, и я чувствую, что для меня настало время перевернуть эту страницу и двигаться дальше

В текущем сезоне Калинина провела уже девять матчей, отличившись семью голами. Напомним, что именно нападающая Систерс стала первой украинкой, забившей 200 голов в национальном первенсте.

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