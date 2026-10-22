Нападающая сборной Украины завершила международную карьеру

Нападающая сборной Украины и одесских Систерс Яна Калинина объявила о завершении международной карьеры.

31-летняя футболистка провела за "сине-желтых" 81 матч с момента своего дебюта в 2016 году, отличившись десятью голами.

Сама Калинина написала, что приняла обдуманное решение перевернуть наконец страницу.

Сегодня я хочу сказать спасибо. За каждый матч, за все эмоции, победы, поражения, опыт и людей, которые были рядом на этом пути. За возможность представлять свою страну, выходить на поле с украинским флагом и быть частью команды, которая навсегда останется в моем сердце. Решение завершить этот этап — мое личное и обдуманное! У каждой истории есть своё начало и свой конец, и я чувствую, что для меня настало время перевернуть эту страницу и двигаться дальше

В текущем сезоне Калинина провела уже девять матчей, отличившись семью голами. Напомним, что именно нападающая Систерс стала первой украинкой, забившей 200 голов в национальном первенсте.

Ранее также Марта Костюк рассказала, почему пропустила турнир в Нинбо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!