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"Боль вернулась": Костюк объяснила, почему снялась с турнира в Нинбо

Украинка сообщила о завершении выступлений на азиатской серии соревнований.
Сегодня, 11:34       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк объявила, что в этом сезоне уже не сыграет на азиатских турнирах.

Накануне украинка снялась с матча второго круга турнира в китайском Нинбо против "нейтралки" Екатерины Александровой, а также с парного разряда, сообщив о рецидиве травмы правого запястья.

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"Боль в запястье вернулась, и как бы мне не хотелось продолжать играть, я знаю, что мне нужно больше времени на восстановление. Надеюсь вернуться на корт в ближайшее время. Спасибо за вашу поддержку. Увидимся в следующем году, Азия", - написала Костюк в Instagram.

Костюк также была в заявке на турнир WTA 500 в Токио, который пройдет на следующей неделе, однако из-за травмы выступить не сможет.

Ранее сообщалось, что определились все участницы Итогового турнира WTA.

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