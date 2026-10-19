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Свитолина и Костюк удержали позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Сегодня, 09:20       Автор: Сергей Носенко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Элина Свитолина и Марта Костюк сохранили свои позиции, а Дарья Снигур продолжает борьбу за место в первой сороковке.

Лидером мирового рейтинга остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает Арина Соболенко, а тройку лучших замыкает Мирра Андреева. Все три теннисистки сохранили свои позиции.

Свитолина по-прежнему является первой ракеткой Украины. Она занимает шестое место в мировом рейтинге, имея в активе 5229 очков. Костюк располагается на десятой строчке с 3920 очками.

Дарья Снигур занимает 42-е место, продолжая удерживаться вблизи топ-40 мирового рейтинга.

Напомним, ранее Снигур и Калинина снялись со своих матчей на турнире в Нинбо.

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