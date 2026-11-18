Соревнования пройдут с 17 по 20 декабря в индийском Бенгалуру. Турнир состоится в командном формате: четыре команды, каждая из которых будет состоять из двух мужчин и двух женщин, сыграют друг с другом на групповом этапе.

Две лучшие команды выйдут в финал, где определят победителя.

Каждое командное противостояние будет включать четыре матча: мужской и женский одиночные поединки, а также две парные встречи.

В последних могут сыграть мужские или женские пары либо микст.

Помимо Свитолиной, участие в турнире на данный момент подтвердили Паула Бадоса (Испания), Белинда Бенчич (Швейцария), Каролина Плишкова (Чехия), Ник Кирьос (Австралия) и Александр Бублик (Казахстан).

В прошлом году чемпионский титул World Tennis League завоевала команда украинки Марты Костюк.

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