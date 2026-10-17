Свитолина впервые за семь лет сыграет на Итоговом турнире WTA

Элина Свитолина стала седьмой участницей престижных соревнований, в которых выступят восемь лучших теннисисток сезона.

Путевку на турнир украинка гарантировала после того, как полька Ига Свентек потерпела поражение в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане.

Для Свитолиной это будет четвертое выступление на Итоговом турнире в карьере и первое с 2019 года. В 2018 году украинка стала чемпионкой соревнований, а год спустя дошла до финала.

Ранее участие в WTA Finals — 2026 гарантировали Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Линда Носкова.

Итоговый турнир пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах.

Напомним, Даяна Ястремская вылетела из квалификации турнира в Нинбо.

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