Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп временно отстранена от соревнований после обнаружения запрещенных веществ в ее допинг-пробе.

Об этом 18 ноября сообщило Международное агентство тестирования (ITA), отвечающее за антидопинговую программу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

По информации ITA, проба 25-летней спортсменки была взята 7 сентября 2026 года во время внесоревновательного допинг-контроля. Лабораторный анализ выявил в ней тестостерон и адиолы экзогенного происхождения.

Эти вещества относятся к классу S1.1 — анаболическим андрогенным стероидам в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они запрещены как во время соревнований, так и во внесоревновательный период.

Конотоп уведомили о результатах анализа. Украинская спортсменка имеет право потребовать исследования пробы B, а также оспорить временное отстранение и ходатайствовать о его отмене.

Если анализ пробы B подтвердит результат первой пробы или спортсменка не потребует ее проверки, дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. Конотоп также сможет предоставить объяснения относительно обнаруженных веществ.

Камила Конотоп — четырехкратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике, серебряная призерка чемпионата мира 2023 года и участница двух Олимпийских игр — Токио-2020 и Парижа-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!