iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Конотоп получила травму во время финала Олимпиады

На текущий момент неизвестно, сумеет ли украинка продолжить соревнования.
Сегодня, 17:06
Камила Конотоп / Getty Images
Камила Конотоп / Getty Images

В четверг, 8 августа, в Париже проходит финал по тяжелой ателтике среди женщин (до 59 кг).

Украину в этьом виде спорта представляет Камила Конотоп, которая к тому же считается одной из фавориток на медали.

В своей первой попытке украинка взяла 105 кг, обновив олимпийский рекорд.

Однако во второй попытке Конотоп почувствовала боль в бедре и отказались от последющих попыток.

На текущий момент неизвестно, сумеет ли украинская спортсменка принять участие во второй части финале в рывке.

Ранее также сообщалось, что перед своим финалом Парвис Насибов также нуждается в медицинской помощи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Камила Конотоп

Статьи по теме

Камила Конотоп против всех: прогноз на финал Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике 08.08.2024 Камила Конотоп против всех: прогноз на финал Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике 08.08.2024
Конотоп в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике Конотоп в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украина завоевала первую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике Украина завоевала первую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в Лиге Европы, игра за "бронзу" Олимпиады, матчи Первой лиги
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:40
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2024: Онофрийчук квалифицировалась в финал индивидуального многоборства
Европа19:33
Челси подпишет очередного вратаря
Олимпийские игры19:27
Пятиборье на Олимпиаде-2024: Товкай и Чекан прошли в полуфинал, Пермыкина не квалифицировалась
Формула 119:14
В США открыли антимонопольное расследование против владельцев Формулы-1
Олимпийские игры18:58
Бех-Романчук отреагировала на провал на Олимпиаде
Европа18:37
Легенда сборной Португалии необычно объявил о завершении карьеры
Европа18:35
Артета нанял команду карманников, чтобы обчистить игроков первой команды
Олимпийские игры18:03
Тяжелая атлетика на Олимпиаде-2024: травма не позволила Конотоп побороться за медаль
Европа17:59
Брентфорд подпишет конкурента Ярмолюку
Европа17:40
Ливерпуль пытается перехватить молодого немецкого форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK