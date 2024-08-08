Конотоп получила травму во время финала Олимпиады
На текущий момент неизвестно, сумеет ли украинка продолжить соревнования.
В четверг, 8 августа, в Париже проходит финал по тяжелой ателтике среди женщин (до 59 кг).
Украину в этьом виде спорта представляет Камила Конотоп, которая к тому же считается одной из фавориток на медали.
В своей первой попытке украинка взяла 105 кг, обновив олимпийский рекорд.
Однако во второй попытке Конотоп почувствовала боль в бедре и отказались от последющих попыток.
На текущий момент неизвестно, сумеет ли украинская спортсменка принять участие во второй части финале в рывке.
Ранее также сообщалось, что перед своим финалом Парвис Насибов также нуждается в медицинской помощи.
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