Конотоп получила травму во время финала Олимпиады

На текущий момент неизвестно, сумеет ли украинка продолжить соревнования.

В четверг, 8 августа, в Париже проходит финал по тяжелой ателтике среди женщин (до 59 кг).

Украину в этьом виде спорта представляет Камила Конотоп, которая к тому же считается одной из фавориток на медали.

В своей первой попытке украинка взяла 105 кг, обновив олимпийский рекорд.

Однако во второй попытке Конотоп почувствовала боль в бедре и отказались от последющих попыток.

На текущий момент неизвестно, сумеет ли украинская спортсменка принять участие во второй части финале в рывке.

Ранее также сообщалось, что перед своим финалом Парвис Насибов также нуждается в медицинской помощи.

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