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Конотоп в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка показала феноменальный результат.
Сегодня, 19:22
Камила Конотоп / Getty Images
Камила Конотоп / Getty Images

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы.

22-летняя девушка победила в соревновании в весе до 59 кг.

Конотоп завоевала золото в рывке и толчке и в двоеборье показала результат 230 кг.

Отметим, что Камила третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

Напомним, Грушин и Беленюк стали призерами чемпионата Европы по борьбе.

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