Конотоп в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украинка показала феноменальный результат.
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы.
22-летняя девушка победила в соревновании в весе до 59 кг.
Конотоп завоевала золото в рывке и толчке и в двоеборье показала результат 230 кг.
Отметим, что Камила третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
Напомним, Грушин и Беленюк стали призерами чемпионата Европы по борьбе.
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