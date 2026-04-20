Конотоп в четвертый раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп защитила титул абсолютной чемпионки Европы.

Это произошло во второй соревновательный день Евро-2026 в Батуми.

Конотоп стала единственный спортсменкой, которая сумела покорить 100 кг в рывке, обойдя ближайших конкуренток на шесть кг.

А затем в толчке Конотоп также стала лучшей, покорив 121 кг. Таким образом, по сумме баллов Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы в четвертый раз.

Также Украину представляла Ольга Ивженко, показавшая в толчке второй лучший результат, однако в рывке спортсмена не заработала баллов, а потому не претендовала на медали.

Ранее также Михаил Кохан взял первое золото в текущем сезоне.

