Кохан выиграл первое золото в текущем сезоне

Украинец стал победителем турнира в Измире.

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл первое золото сезона.

Спортсмен принял участие лишь во втором ля себя старте в текущем сезоне. Ранее на Кубке Европы Кохан стал четвертым.

А вот на Кубке имени Нуруллы Ивака украинец показал совсем другой результат. С огромным отрывом Кохан выиграл золото, метнув молот на 78 метров.

Ближайшие преследователи Халиль Ылмазер и Озкан Балтаджи сумели показать лишь 73 и 72 м соответственно.

Таким образом Кохан уже побил собственный рекорд сезона, однако мировой рекорд пока принадлежит чеху Владимиру Мыслывчуку - 80.69 м.

