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Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге

Британский экс-чемпион рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) поразмышлял о завершении карьеры.

По словам британского бойца, он планирует боксировать до 40 лет.

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"В октябре мне исполнится 37 лет, так что осталось всего три года. Время пролетит незаметно.

Конечно, это будет тяжело, но я уверен, что достаточно вынослив, чтобы справиться. Почему бы и нет? Я стал более зрелым", - приводит слова Джошуа ESPN.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против албанца Кристиана Пренги, а под конец года собирается встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

Ранее промоутер Джошуа очертил сроки проведения боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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