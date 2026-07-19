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Футбол

Месси установил рекорд финал чемпионатов мира

Аргентинец стал самым возрастным игроком в истории.
Сегодня, 22:11       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной рекорд.

39-летний форвард стал самым возрастным игроком в истории, который сыграет в финале ЧМ.

В возрасте 39 лет и 25 дней Месси стал абсолютным рекордсменом.

Напомним, что прямо сейчас на стадионе Мэтлайф Стэдиум Испания и Аргентина играют в финале ЧМ-2026.

Ранее также бывший партнер Месси неожиданным способом описал игру форварда на ЧМ.

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