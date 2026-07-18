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Агуэро: Месси - настоящая порнозвезда

Форвард необычно описал подвиги своего экс-партнера.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро необычным способом расхвалил Лео Месси.

Агуэро сравнил форварда сборной с порнозвездой, заявив, что тот всех на поле тра***т. В переносном смысле, конечно же.

Мы уже за кадром, а он в 39 лет играет как 20-летний. Никто и никогда не сравнится с ним. Пройдут годы, но ни мы, ни наши дети не увидят ничего подобного.

Месси – настоящая порнозвезда на поле, он всех тра***т

На текущем мундиале Месси - главная двищущая сила Аргентины. У 39-летнего игрока 8+4 в семи матчах ЧМ-2026.

Ранее также Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против аргентинцев.

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