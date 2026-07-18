Цыганков через агентов заявил о готовности к переходу

Сам инициировал переговоры с Трабзонспором.

Виктор Цыганков рассматривает уход из Жироны и уже готов к переговорам с турецким коллективом.

Отмечается, что источник Dik Futbol связывает будущее украинского вингера с возможным переходом в Трабзонспор.

Добавляется, что Цыганков через своих представителей дал понять турецкому клубу, что открыт к переговорам.

Теперь руководство Трабзонспора совместно с тренерским штабом должно решить, стоит ли возобновлять переговоры с Жироной. При этом окончательного соглашения между сторонами пока нет.

К слову, Астон Вилла подписала швейцарского таланта, установив трансферный рекорд.

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