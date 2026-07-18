Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал в интервью FightHype, почему решил отказаться от всех чемпионских титулов.

По словам украинца, он трижды становился абсолютным чемпионом мира и считает, что теперь настало время дать шанс новому поколению боксёров.

Усик отметил, что сам когда‑то ждал возможности побороться за пояса, поэтому понимает тех, кто находится в очереди. Он не видел смысла удерживать титулы, поскольку хотел, чтобы супертяжёлый дивизион продолжал развиваться.

При этом Усик добавил, что продолжает тренироваться, следит за развитием событий и планирует провести свой последний бой: "У меня есть последний танец".

К слову, Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика.

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