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Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика

Британский экс-чемпион рассказал, что ему удалось улучшить.
Вчера, 23:43       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о работе с командой своего бывшего соперника Александра Усика.

Британский боксер считает, что благодаря этим тренировкам ему удалось улучшить свою выносливость.

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"Одной из моих главных проблем всегда была выносливость. Их уровень функциональной подготовки просто невероятный. И я сейчас говорю не о силовых тренировках или круговых упражнениях в зале ради самих упражнений. Я говорю именно о боксерской выносливости.

Иногда я проводил там недели напролет, и мы ни разу не работали на лапах. Только спарринги, работа по мешку, бой с тенью, раунды, направленные на улучшение концентрации и боксерского мышления. Это здорово. У меня еще огромный запас для роста. Я снова чувствую свои ноги, снова возвращаю мысленно себя в игру", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет против албанца Кристиана Пренги 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а в конце года должен встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

Ранее Джошуа рассказал, что его мотивирует в боксе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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