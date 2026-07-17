Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о работе с командой своего бывшего соперника Александра Усика.
Британский боксер считает, что благодаря этим тренировкам ему удалось улучшить свою выносливость.
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"Одной из моих главных проблем всегда была выносливость. Их уровень функциональной подготовки просто невероятный. И я сейчас говорю не о силовых тренировках или круговых упражнениях в зале ради самих упражнений. Я говорю именно о боксерской выносливости.
Иногда я проводил там недели напролет, и мы ни разу не работали на лапах. Только спарринги, работа по мешку, бой с тенью, раунды, направленные на улучшение концентрации и боксерского мышления. Это здорово. У меня еще огромный запас для роста. Я снова чувствую свои ноги, снова возвращаю мысленно себя в игру", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет против албанца Кристиана Пренги 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а в конце года должен встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.
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