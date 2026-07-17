Хавбек Аталанты продлил контракт с клубом после срыва перехода в Манчестер Юнайтед
Бразилец Эдерсон продолжит выступления за итальянскую команду.
Бразильский полузащитник Эдерсон подписал новый контракт с Аталантой.
О продлении соглашения с 27-летним футболистом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Новый договор бразильского хавбека с Аталантой будет рассчитан до 2031 года.
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Эдерсон этим летом должен был перейти в Манчестер Юнайтед, однако английский клуб отказался от трансфера после медосмотра игрока.
В минувшем сезоне Эдерсон провел в составе Аталанты 41 матч во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, ранее сообщалось, что Аталанту возглавил Маурицио Сарри.
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