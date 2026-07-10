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Футбол

Манчестер Юнайтед отказался от покупки бразильского хавбека

Эдерсон провалил медосмотр.
Вчера, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Полузащитник Аталанты Эдерсон не присоединится к Манчестер Юнайтед, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что манкунианцы работали над этим трансфером с весны, но в итоге отказались от игрока.

Сделка ранее затянулась после неоднозначных результатов медобследования в сборной.

Сегодня Эдерсон прошел еще одно обслдеование, по итогам которых МЮ отказался от трансфера. Детали на данный момент неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Барселона согласовала трансфер Адейеми.

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