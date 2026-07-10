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Футбол

Сборная Португалии назначила нового тренера

Жорже Жезуш возглавил команду.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Сборная Португалии объявила о назначении нового тренера.

Напомним, что после вылета команды с ЧМ-2026 Роберто Мартинес покинел должность.

Его преемник стал Жорже Жезуш, который уже подписал контракт с Федерацией футбола Португалии.

71-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял Ан-Наср, с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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