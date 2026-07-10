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Женская сборная Украины едва не совершила камбек, но уступила в Лиге наций по волейболу

Украинки потерпели девятое поражение в 11 матчах, проиграв на тай-брейке Доминиканской Республике.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Доминиканской Республике / en.volleyballworld.com
Украина проиграла Доминиканской Республике / en.volleyballworld.com

В пятницу, 10 июля, женская сборная Украины по волейболу провела свой 11-й матч в рамках Лиги наций-2026.

Подопечные Якуба Глушака встречались с Доминиканской Республикой и потерпели поражение на тай-брейке.

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Украинская команда неудачно начала матч, уступив в первых двух партиях 17:25 и 16:25. Тем не менее в третьем сете украинки сумели переломить игру, забрав его со счетом 25:22, а в четвертом выиграли уже более уверенно - 25:19, переведя поединок на тай-брейк.

Украинская сборная вела в начале решающей партии, но затем отпустила доминиканок в отрыв. Уступая 8:13, украинкам удалось сравнять счет, однако все же решающие два очка остались за соперницами - 13:15.

Лига наций, женщины
11-й тур

Украина - Доминиканская Республика 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15)

Напомним, что на первой игровой неделе Украина проиграла США (0:3), одолела Германию (3:2), а также уступила Японии (1:3) и Франции (2:3). Во вторую неделю "сине-желтые" одержали победу над Таиландом (3:2) и поиграли Польше (1:3), Нидерландам (0:3) и Болгарии (2:3). На третьей игровой неделе украинки уступили Италии (1:3) и Китаю (0:3).

На данный момент украинская команда после 11 сыгранных матчей занимает 16-е место в общей турнирной таблице Лиги наций, набрав семь очков, и продолжает борьбу за сохранение прописки.

Свой заключительный поединок на турнире сборная Украины проведет в воскресенье, 12 июля, встретившись с Бельгией.

В Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут по 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя сборная вылетит из турнира.

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