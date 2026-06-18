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Украина уступила Польше в женской волейбольной Лиге наций

Украинки потерпели четвертое поражение в турнире при двух победах.
Сегодня, 16:30       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Польше / en.volleyballworld.com
Украина проиграла Польше / en.volleyballworld.com

В четверг, 18 июня, женская сборная Украины по волейболу сыграла свой шестой матч в рамках Лиги наций-2026.

Подопечные Якуба Глушака противостояли четвертому номеру мирового рейтинга сборной Польши и потерпели поражение в четырех сетах.

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Польские волейболистки захватили преимущество от начала матча, позволив украинкам лишь дважды в первой партии сравнять счет, и сохранили победный результат - 25:21. Второй сет сборная Польши забрала уверенно, завершив с разгромными +12 (25:13).

В третьем сете украинской сборной удалось сократить отставание, успешно начав партию и доведя до итоговой победы 25:22. В четвертом сете украинки на нескольких игровых отрезках вели с преимуществом в пять-шесть очков, однако польским соперницам все же удалось переломить ход поединка и закрыть матч в этой партии - 25:23.

Лига наций, женщины
6-й тур

Украина - Польша 1:3 (21:25, 13:25, 25:22, 23:25)

Ранее сборная Украины в Лиге наций уступила США (0:3), одолела Германию (3:2), проиграла Японии (1:3) и Франции (2:3), а также победила Таиланд (3:2). После шести сыгранных матчей украинки остаются на 12-й позиции в турнирной таблице с пятью набранными очками.

Свой следующий поединок украинская сборная проведет в пятницу, 19 июня, встретившись с Нидерландами. Также в рамках второй игровой недели "сине-желтые" 21 июня сыграют против Болгарии.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут по 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя сборная вылетит из турнира.

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