Украина впервые обыграла Германию и сохранила шансы на плей-офф Лиги наций по волейболу

Украинцы одолели немцев в четырех сетах и теперь ожидают результата еще одного матча.

В воскресенье, 19 июля, мужская сборная Украины по волейболу провела свой заключительный матч основного раунда Лиги наций-2026.

Команда Рауля Лосано в 12-м туре встречалась с Германией и впервые в своей истории обыграла соперника, одержав победу в четырех сетах - 3:1.

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В первой партии украинцы вышли вперед, а затем уже немцы перехватили инициативу и начали наращивать преимущество, но все же "сине-желтые" вернулись в игру и забрали сет со счетом 25:23. Сборная Германии на протяжении практически всей второй партии владела инициативой, лишь дважды позволив Украине минимально выйти вперед, и одержала победу 25:20.

Начало третьего сета прошло в равной борьбе, но при счете 5:4 украинская команда начала уходить в отрыв, так больше и не дав сопернику возможности выровнять ситуацию - 25:22. В четвертой партии немцы долгое время лидировали, доводя свое преимущество до +4, однако украинцам удалось переломить ход игры и вырвать в итоге победу 26:24.

Лига наций, мужчины

12-й тур

Украина - Германия 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Ранее украинцы в первую игровую неделю Лиги наций проиграли Японии (0:3), затем одолели Китай (3:1) и Кубу (3:0) и потерпели поражение от Польши (2:3). На второй неделе сборная Украины одержала победы над Бразилией (3:1), Италией (3:0) и Канадой (3:1), а также уступила Болгарии (1:3). Третью игровую неделю "сине-желтые" начали победой над Ираном (3:1), после чего проиграли Сербии (1:3) и Турции (2:3).

После всех сыгранных матчей основного раунда Лиги наций сборная Украины с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на выход в плей-офф. Сейчас украинцы ожидают результата поединка между Болгарией и Францией, в котором "сине-желтым" для продолжения борьбы в турнире нужно поражение болгарской сборной.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проводят 12 матчей каждая. В плей-офф выходят семь лучших команд, а еще одну путевку гарантированно получит Китай, который примет финальный раунд.

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