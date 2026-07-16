Сборная Украины по волейболу не сумела прервать серию поражений против Сербии

"Сине-желтые" уступили в очень плотной борьбе.

В четверг, 16 июля, сборные Украины и Сербии по волейболу встречались в рамках основного раунда Лиги наций.

Отметим, что в пяти очных матчах между командами Украина не добыла ни одной победы.

В этот раз казалось, что шансы есть. В непростом первом сете "сине-желтые" взяли первое очко в партии. Однако во втором отпустили сербов и позволили им сравнять счет.

Третий и четвертый сеты прошли в очень плотной борьбы, но команда Сербии оказалась немного сильнее.

Лига наций. Основной раунд

Сербия — Украина 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

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