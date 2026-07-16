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Автоспорт

Ферстаппен отказался обсуждать свое будущее на пресс-конференции

О планах Макса все так же ничего не известно.
Сегодня, 20:05       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен отказался обсуждать свое будущее с журналистами.

На пресс-конференции перед Гран-при Бельгии именно планы четырехкратного чемпиона мира были главной темой.

Однако Макс отказался отвечать на любые вопросы журналистов.

Есть ли новости о моем будущем? Нет. Я не обращаю внимания и никак не оцениваю слухи, у меня нет каких-то крайних сроков. Мне нечего сказать. Останусь ли я в Ред Булл в следующем году? Снова нечего сказать.

Хочу ли я остаться в Ред Булл и буду ли управлять их болидом в следующем году? Я не хочу отвечать "да" или "нет", не хочу говорить о своем будущем. Я уже много раз говорил, что как только у меня появятся какие-то новости – я сам лично обо всем сообщу

Расписание и результаты Гран-при Бельгии доступны на нашем сайте.

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