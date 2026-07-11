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Автоспорт

Ред Булл шокирован запросами Ферстаппена

Требует больше 55 млн.
Сегодня, 07:51       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен по‑прежнему не сообщил руководству Ред Булл о своих намерениях, где он хочет продолжить карьеру в следующем сезоне.

По данным ESPN, ещё одна из причин напряжённости - финансовые требования пилота и его представителей, которые, как утверждается, удивили руководство австрийской команды.

Кроме того, Ферстаппен недоволен тем, что его мнение не всегда учитывается при принятии решений. На текущий момент исполнительный директор Макларена Зак Браун поддерживает контакт с окружением нидерландца.

Однако, по данным источника, несмотря на напряжённость между пилотом и командой, боссы Ред Булл всё же рассчитывали хотя бы на устное подтверждение того, что гонщик останется в команде в 2027 году.

К слову, ранее бывший руководитель австрийской команды рассказал, какую должность он хотел бы получить в Формуле‑1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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