Испания вырвала победу у Бельгии на последних минутах

В пятницу, 10 июля, сборные Испании и Бельгии встречались в рамках 1/4 финала ЧМ-2026.

Испанцы ожидаемо забрали мяч под контроль, однако Бельгия уверенно играла в обороне.

Вскрыть ее удалось лишь спустя полчаса. Руис точным ударом низом наконец открыл счет, однако Бельгия отыгралась еще до конца тайма стараниями де Кетеларе.

Во втором тайме картина игры в целом не поменялась. Чуль ли не единственный момент создал Оярсабаль, но Куртуа смог спасти свою команду.

Ключевым моментом матча стал атака Испании в концовке матча, итогом которой стал победный гол Мерино.

Статистика матча Испания - Бельгия 1/4 финала ЧМ-2026

Испания - Бельгия 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 88 - де Кетеларе, 41

Ожидаемые голы (xG): 2.08 - 0.37

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 17 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 5 - 1

Фолы: 13 - 18

Испания: Симон — Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья — Родри, Руис (Педри, 55) — Ямал, Ольмо (Мерино, 86), Баэна (Торрес, 55) — Оярсабаль (Уильямс, 79).

Бельгия: Куртуа (Ламменс, 71) — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер (Сейс, 61) — Ванакен (Лукаку, 61), Раскин — Троссар (Витсель, 61), Де Брюйне (Салемакерс, 86), Доку — Де Кетеларе.`

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