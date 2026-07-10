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Футбол

КЧМ-2029 может пройти на Ближнем Востоке

Катар является основным претендентом.
Сегодня, 19:17       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Катар является основным претендентом на проведения клубного чемпионата мира в 2029 году, пишет AS.

На текущий момент ФИФА все еще ведет переговоры с клубами касательно места проведения турнира.

Если будет выбран все же Катар, то КЧМ-2029 пройдет зимой.

При этом на проведения турнира может претендовать Мексика. Президент страны Клаудия Шейнбаум выразила заинтересованность в провдеение еще одного турнира.

Напомним, что предыдущий КЧМ прошел в США, а его победителем стал Челси.

Ранее также сообщалось, что УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд.

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