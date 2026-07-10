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Футбол

Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией

Деклана Райса изолировали от команды из-за вирусной инфекции.
Сегодня, 14:12       Автор: Игорь Мищук
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс может не сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Как сообщает Daily Mail, 27-летний футболист рискует пропустить поединок из-за вирусной инфекции. Игрок был изолирован от команды и уже пропустил две тренировки.

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К тому же хавбек испытывает проблемы с поясницей и задней поверхностью бедра, что также усложняет его возвращение в строй.

На ЧМ-2026 Райс провел четыре матча, отличившись одной результативной передачей.

Четвертьфинальный матч мирового первенства между Норвегией и Англией состоится в ночь на воскресенье, 12 июля, и начнется в 00:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Норвегии Деклан Райс

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