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Кот-д'Ивуар - Норвегия 1:2: обзор матча и результат игры 30.06.2026

Гол Холанда под занавес встречи вывел европейскую сборную в следующий раунд плей-офф.
Сегодня, 22:08       Автор: Игорь Мищук
Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар / Getty Images
Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар / Getty Images

Во вторник, 30 июня, сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии встречались в рамках 1/16 финала  чемпионата мира-2026.

Норвежцы вышли победителями из противостояния, сумев отличиться под конец поединка и выиграть поединок со счетом 2:1.

Первый тайм соперники провели в равной борьбе, однако незадолго до перерыва сборной Норвегии удалось повести в матче. Скандинавы вышли вперед на 39-й минуте благодаря эффектному удару Антонио Нусы, который с левого угла штрафной положил мяч в дальнюю девятку.

Во второй половине встречи ивуарийцы пошли отыгрываться и все же сумели добиться своего на 74-й минуте усилиями Амада Диалло, который вышел на замену. Африканский вингер получил мяч справа в штрафной, обыгравшись с Николя Пепе, разобрался с тремя защитниками и пробил под дальнюю стойку.

Тем не менее под конец поединка победу для своей команды вырвал Эрлинг Холанд. На 86-й минуте после прострела от Патрика Берга норвежский бомбардир с линии вратарской переправил мяч в пустые ворота, отличившись тем самым уже своим пятым голом на нынешнем чемпионате мира.

Уже в самом конце компенсированного времени Диалло мог во второй раз спасти ивуарийцев в этом матче, но с его фантастическим ударом со штрафного в левую девятку справился голкипер Эрьян Нюланд, совершив не менее эффектный сейв.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии встретится с Бразилией, которая ранее обыграла Японию (2:1).

Статистика матча Кот-д'Ивуар - Норвегия 1/16 финала ЧМ-2026

Кот-д'Ивуар - Норвегия 1:2

Голы: Диалло, 74 - Нуса, 39, Холанд, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 2.02
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 14 - 3
Фолы: 6 - 7

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана - Дуэ, Конан (Туре, 90+3), Коссуну, Агбаду - Сангаре - Пепе (Диаките, 87), Кессье, Улаи (Диалло, 60), Диоманде (Гессан, 90+3) - Бонни (Ваи, 60).

Норвегия: Нюланд - Педерсен (Эурснес, 83), Айер, Хеггем, Вольфе - Эдегор, Берге, Берг - Серлот (Шельдеруп, 71), Холанд, Нуса (Бобб, 71).

Предупреждение: Нуса.

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