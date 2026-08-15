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Барселона опровергла интерес к игроку Спортинга

Приоритет все также Альварес.
Сегодня, 10:21       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона логотип / Getty Images
Барселона логотип / Getty Images

Барселона опровергла интерес к нападающему Спортинга Луису Суаресу.

Напомним, что ранее сообщалось, что каталонский коллектив был заинтересован в подписании колумбийца, но команда из Лиссабона отказывается отпускать игрока.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на источники в клубе, 28-летний форвард действительно был предложен каталонцам около двух месяцев назад, однако Барса не предпринимала никаких действий по его трансферу.

Кроме того, Суарес не входит в список альтернатив Хулиану Альваресу. Именно форвард Атлетико остаётся главной трансферной целью Барселоны для усиления атаки.

Тем временем ключевой защитник может покинуть Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Спортинг Лиссабон

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