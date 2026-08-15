Кунде может покинуть Барселону

ПСЖ заинтересовался защитником Барселоны Жюлем Кунде.

Отмечается, что парижане хотят усилить оборону универсальным игроком, способным сыграть как в центре, так и на правом фланге, сообщает Foot Mercato.

Помимо ПСЖ, за 27-летним французом следят Бавария, Арсенал и Тоттенхэм, который готов заплатить около 65 млн евро.

Добавим, что сам Кунде предпочитает остаться в Барселоне и хотел бы продлить контракт, однако сначала намерен узнать планы Ханси Флика и руководства клуба.

Ранее стало известно, что Боруссия охотится за защитником Барселоны.

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