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Кунде может покинуть Барселону

Француз интересен четырём топ-клубам.
Сегодня, 09:23       Автор: Валентина Чорноштан
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

ПСЖ заинтересовался защитником Барселоны Жюлем Кунде.

Отмечается, что парижане хотят усилить оборону универсальным игроком, способным сыграть как в центре, так и на правом фланге, сообщает Foot Mercato.

Помимо ПСЖ, за 27-летним французом следят Бавария, Арсенал и Тоттенхэм, который готов заплатить около 65 млн евро.

Добавим, что сам Кунде предпочитает остаться в Барселоне и хотел бы продлить контракт, однако сначала намерен узнать планы Ханси Флика и руководства клуба.

Ранее стало известно, что Боруссия охотится за защитником Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Жюль Кунде

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