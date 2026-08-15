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Олейникова разгромила американку в Цинциннати

Отомстила за поражение трёхлетней давности и прошла во второй круг.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Александра Олейникова / Instagram
Александра Олейникова / Instagram

Украинская теннисистка Александра Олейникова успешно начала выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В первом круге 46-я ракетка мира обыграла американку Эльвину Калиеву.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В первом сете Калиева оказала серьёзное сопротивление, однако Олейникова сумела дожать соперницу. Вторая партия уже полностью прошла под контролем украинки.

WTA 1000, Цинциннати. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Эльвина Калиева (США) 6:4, 6:1.

Эта победа стала для Александры первой на хардовом турнире WTA 1000 и позволила взять реванш за поражение от Калиевой трёхлетней давности.

Во втором круге Олейникову ждёт серьёзное испытание, а именно встреча с шестой ракеткой мира Миррой Андреевой. Матч запланирован на 16 августа.

Ранее украинское дерби в Цинциннати завершилось за два сета.

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