Олейникова разгромила американку в Цинциннати

Отомстила за поражение трёхлетней давности и прошла во второй круг.

Украинская теннисистка Александра Олейникова успешно начала выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В первом круге 46-я ракетка мира обыграла американку Эльвину Калиеву.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В первом сете Калиева оказала серьёзное сопротивление, однако Олейникова сумела дожать соперницу. Вторая партия уже полностью прошла под контролем украинки.

WTA 1000, Цинциннати. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Эльвина Калиева (США) 6:4, 6:1.

Эта победа стала для Александры первой на хардовом турнире WTA 1000 и позволила взять реванш за поражение от Калиевой трёхлетней давности.

Во втором круге Олейникову ждёт серьёзное испытание, а именно встреча с шестой ракеткой мира Миррой Андреевой. Матч запланирован на 16 августа.

Ранее украинское дерби в Цинциннати завершилось за два сета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!