Олейникова разгромила американку в Цинциннати
Украинская теннисистка Александра Олейникова успешно начала выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В первом круге 46-я ракетка мира обыграла американку Эльвину Калиеву.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. В первом сете Калиева оказала серьёзное сопротивление, однако Олейникова сумела дожать соперницу. Вторая партия уже полностью прошла под контролем украинки.
WTA 1000, Цинциннати. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Эльвина Калиева (США) 6:4, 6:1.
Эта победа стала для Александры первой на хардовом турнире WTA 1000 и позволила взять реванш за поражение от Калиевой трёхлетней давности.
Во втором круге Олейникову ждёт серьёзное испытание, а именно встреча с шестой ракеткой мира Миррой Андреевой. Матч запланирован на 16 августа.
Ранее украинское дерби в Цинциннати завершилось за два сета.
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