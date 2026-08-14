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Украинское дерби в Цинциннати завершилось за два сета

Дарья Снигур уверенно обыграла Юлию Стародубцеву.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

В первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати состоялось украинское дерби.

Юлия Стародубцева встречалась с Дарьей Снигур. Украинские теннисистки определили победительницу в двух сетах.

Украинки начали со счета 3:3, а затем Снигур сделала рывок и забрала сет 6:4.

А вот на второй сет Стародубцевой совсем не хватило. Украинка смогла взять только четвертый гейм и проиграла 6:1.

Следующий соперницей Снигур станет хозяйка турнира Мэдисон Киз.

WTA 1000 Цинциннати. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) — Юлия Стародубцева (Украина) 2:0 (6:4, 6:3)

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