Форвард Челси может продолжить карьеру в Италии

Нападающий Челси Лиам Делап интересен Комо, утверждает Фабрицио Романо.

Итальянский клуб ищет форварда, и именно 23-летний форвард находится на вершине шорт-листа.

Несмотря на то, что между клубами сложились хорошие отношения, лондонцы не продадут Делапа дешевле, чем за 50 млн евро.

Челси не будет снижать цену даже несмотря на то, что в прошлом сезоне англичанин демонстрировал далекую от топовой форму. У Делапа в среднем по 39 минут в матчах АПЛ и лишь один гол.

Ранее также сообщалось, что Болонья уже подписала конкурента Довбику.

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