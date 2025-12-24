Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси

Лондонский Челси получил кадровое усиление перед 18-м туром Премьер-лиги. В распоряжении Энцо Марески вернулись Лиам Делап и Эстеван, сообщает официальный сайт клуба.

Оба исполнителя вернулись в общую группу. Эстеван пропустил 2 поединка, а Делап – четыре. Нападающие будут готовы выйти на поле в противостоянии с бирмингемской Астон Виллой.

В нынешнем сезоне Эстеван провел 21 матч во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей. В свою очередь Делап сыграл 11 поединков (1 гол). В лазарете "синих" остаются защитник Леви Колуилл и хавбек Ромео Лавия.

К слову, лондонский Арсенал выиграл дерби у Кристал Пэласс в четвертьфинале Кубка лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!