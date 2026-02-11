Штольц с рекордом триумфовал в конькобежном спорте

Представитель США Джордан Штольц выиграл соревнования конькобежцев на Олимпиаде-2026. Он стал лучшим на дистанции 1000 м.

Американский спортсмен одолел дистанцию ​​за 1:06.28 минуты. С этим результатом Штольц побил олимпийский рекорд. Он опередил нидерландца Йеннинга де Бо и китайского конькобежца Чжуньяна Нина.

Для Штольца награда Милана – первая в карьере. На Олимпийских играх в Пекине он состязался на двух дистанциях (500 м и 1000 м). Впрочем, в обеих дисциплинах финишировал за пределами топ-десятки.

Напомним, украинец Кирилл Марсак досрочно вышел в произвольную программу соревнований фигуристов.

