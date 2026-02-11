Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета
Отечественная легкоатлетка Ирина Геращенко вернулась на международную арену после рождения ребенка. Она приняла участие в стартах Золотого тура в помещении.
Украинская спортсменка со второй попытки взяла высоту 1,91 м. Геращенко также попыталась покорить планку на 1,94 м. Однако, остановилась на предыдущем рубеже. Но и этого хватило для бронзовой медали.
Победительницей соревнований стала сербка Ангелина Топич. Она прыгнула на 1,96 м. В свою очередь черногорская атлетка Мария Вукович стала второй с 1,94 м.
Золотой тур в помещении. Белград, Сербия
Прыжки в высоту, женщины
1. Ангелина Топич – 1,96 м
2. Мария Вукович – 1,94 м
3. Ирина Геращенко – 1,91 м
К слову, ранее Ярослава Магучих выиграла Мировой тур в немецком Карлсруэ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!