Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета

Украинка старается не отставать от соотечественниц.
Сегодня, 21:30       Автор: Антон Федорцив
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

Отечественная легкоатлетка Ирина Геращенко вернулась на международную арену после рождения ребенка. Она приняла участие в стартах Золотого тура в помещении.

Украинская спортсменка со второй попытки взяла высоту 1,91 м. Геращенко также попыталась покорить планку на 1,94 м. Однако, остановилась на предыдущем рубеже. Но и этого хватило для бронзовой медали.

Победительницей соревнований стала сербка Ангелина Топич. Она прыгнула на 1,96 м. В свою очередь черногорская атлетка Мария Вукович стала второй с 1,94 м.

Золотой тур в помещении. Белград, Сербия
Прыжки в высоту, женщины

1. Ангелина Топич – 1,96 м
2. Мария Вукович – 1,94 м
3. Ирина Геращенко – 1,91 м

 

К слову, ранее Ярослава Магучих выиграла Мировой тур в немецком Карлсруэ.

К слову, ранее Ярослава Магучих выиграла Мировой тур в немецком Карлсруэ.

