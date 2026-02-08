Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ

В немецком Карсруэ прошел турнир по прыжкам в высоту в рамках Мирового тура.

Украину на соревновании представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

И уже на высоте 1,91 м определились спортсменки, которые займут подиум. Ими стали Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Солен Жикель. Последняя, кстати, высоту не взяла и выиграла бронзу по количеству попыток.

Левченко взяла 1,91 м с первой попытки, как и предыдущие пять планок. А Магучих на этой высоте только начала турнир и не смогла ее взять, перенеся планку на 1,94 м.

На этой высоте Ярослава вышла вперед, взяв ее с первого раза, в то время как Юлии Левченко понадобились три попытки. Даее обе украинки взяли 1,96 м, и ишь на высоте 1,98 м Магучих сумела победить Левченко.

После победы Магучих также взяла 2,01 м, но не сумела справиться с 2,04 м и установить рекорд сезона.

Мировой тур. Карлсруэ. Прыжки в высоту (женщины)

Ярослава Магучих (Украина) 2,01 м Юлия Левченко (Украина) 1,96 м Солен Жикель (Франция) 1,88 м

