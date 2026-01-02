Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о медитациях между прыжками на соревнованиях. Олимпийская чемпионка отметила атмосферу на Играх в Париже в интервью Радио Чемпион.

"После мирового рекорда в Париже, на Олимпиаде ко мне было приковано много внимания и со стороны СМИ, и со стороны камераменов. Я знала, что так будет и очень хотела насладиться Олимпийскими играми, потому что это праздник спорта, который проходит всего раз в четыре года. Хотела просто почувствовать эту атмосферу", – призналась украинка.

Спортсменка вспомнила предыдущие игры в Токио. По словам Магучих, в столице Японии не хватало болельщиков. По атмосфере ту Олимпиаду она сравнила с чемпионатом Украины, а вот в Париже аура была другой.

"Выходишь на квалификационные соревнования, а весь стадион полон! Это совсем другая атмосфера, даже если сравнивать с чемпионатами мира или Европы. Но в этот момент ты понимаешь, что ты в правильном месте.

Но некоторым спортсменам нужно учиться этому обмену энергией с болельщиками. Ибо многие волнуются, увидев заполненные трибуны. Это очень сложно психологически, просто к этому нужно прийти и привыкнуть", – добавила атлетка.

К слову, ранее Магучих озвучила главную цель на грядущий сезон.

