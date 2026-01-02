iSport.ua
Русский Українська
Другие

Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе

Прыгунья в высоту вспомнила Олимпийские игры-2024.
Сегодня, 00:54       Автор: Антон Федорцив
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о медитациях между прыжками на соревнованиях. Олимпийская чемпионка отметила атмосферу на Играх в Париже в интервью Радио Чемпион.

"После мирового рекорда в Париже, на Олимпиаде ко мне было приковано много внимания и со стороны СМИ, и со стороны камераменов. Я знала, что так будет и очень хотела насладиться Олимпийскими играми, потому что это праздник спорта, который проходит всего раз в четыре года. Хотела просто почувствовать эту атмосферу", – призналась украинка.

Спортсменка вспомнила предыдущие игры в Токио. По словам Магучих, в столице Японии не хватало болельщиков. По атмосфере ту Олимпиаду она сравнила с чемпионатом Украины, а вот в Париже аура была другой.

"Выходишь на квалификационные соревнования, а весь стадион полон! Это совсем другая атмосфера, даже если сравнивать с чемпионатами мира или Европы. Но в этот момент ты понимаешь, что ты в правильном месте.

Но некоторым спортсменам нужно учиться этому обмену энергией с болельщиками. Ибо многие волнуются, увидев заполненные трибуны. Это очень сложно психологически, просто к этому нужно прийти и привыкнуть", – добавила атлетка.

К слову, ранее Магучих озвучила главную цель на грядущий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в высоту Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих озвучила главную цель на сезон-2026 Магучих озвучила главную цель на сезон-2026
Магучих выбрала турнир на старт сезона-2026 Магучих выбрала турнир на старт сезона-2026
Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы
Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Тоттенхэма и другие матчи 19-го тура АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:54
Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе
Европа00:08
Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом
Вчера, 23:55
Европа23:55
Брентфорд Ярмолюка расписал ничью с Тоттенхэмом
Европа23:15
Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы
Легкая атлетика22:48
Магучих озвучила главную цель на сезон-2026
Европа22:17
Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A
Европа и мир21:56
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
Европа21:30
Ливерпуль не смог дожать Лидс
Европа20:54
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Европа20:29
Астон Вилла представила первого новичка зимы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK