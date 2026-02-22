iSport.ua
Реал потерял хавбека на длительный срок

Лазарет "сливочных" никак не опустеет.
Сегодня, 22:16       Автор: Антон Федорцив
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Полузащитник Дани Себальос в ближайшее время не поможет мадридскому Реалу. Испанец получил серьезную травму, сообщает COPE.

Накануне хавбек сыграл 9 минут против Осасуны в чемпионате Испании. В воскресенье обследование выявило у Себальоса повреждение камбаловидной мышцы. Ориентировочное время восстановления – 7 недель.

В нынешнем сезоне Себальос провел 22 поединка во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. В лазарете он составит компанию коллеге по амплуа Джуду Беллингему. Тот выбыл до апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Себальос

